'Gekortwiekte' knobbelzwaan in Vroonermeer blijkt in de rui te zijn

ALKMAAR - Paniek in de Facebookgroep 'Je bent Alkmaarder als' om een zwaan in de rui. Mariëtte ReeZoo zag de knobbelzwaan tijdens een wandeling langs het Alkmaarse Vroonermeer voorbij zwemmen en dacht dat het dier was gekortwiekt. Geschokt pakte ze haar telefoon, maakte een foto en gooide het op social media: " Wie heeft iets gezien? Tot ons afgrijzen is de moeder zwaan van de zwanenfamilie, die hier in de Vroonermeer zwemt, door iemand gekortwiekt. Wie doet nu zoiets!?"