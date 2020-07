Zeldzame orchidee groeit in berm in Den Helder

DEN HELDER - Normaal vind je de bijenorchis alleen in natuurgebieden waar speciaal beheer wordt toegepast, waar boswachters en ecologen het voor het zeggen hebben en waar natuur de boventoon voert. Maar in Den Helder is er ineens een bijenorchis verschenen in een berm van de Bremstraat.

De bijenorchis dankt zijn naam een een onderdeel van de bloem die gelijkenis vertoont met een bij. De bloem heeft grote roze bladeren met in het hart geel en bruin. Hij komt voor in kalkrijke graslanden waarvan de bodem verstoord is geweest. Dat heeft hem juist in de kaart gespeeld, want in bermen wordt soms gegraven.

Daarmee ben je er nog niet, want orchideeën leven in symbiose met een schimmel. Als de schimmel niet in de grond zit, zal het zaadje niet uitgroeien tot een plant.

Boswachter Chris van der Vliet van Landschap Noord-Holland: "Orchideeën houden van arme grond, daar worden ze niet overwoekerd door andere planten die meer voedsel nodig hebben, zoals grassen en brandnetels. Het is zaak om, als je maait, het gemaaide gras af te voeren zodat het niet als voedsel kan dienen voor de volgende generatie planten. Zo wordt de grond steeds armer en maken zeldzame planten meer kans." Met meststoffen, zoals stikstof, in de lucht worden die wilde planten steeds zeldzamer.

Dronken op de traktor

Landschap Noord-Holland beheert het land aan de andere kant van de weg waar inmiddels meer bijenorchissen staan. "Grote kans dat het zaadje van deze orchidee uit dat land is komen aanwaaien. Net als de sporen van de bijbehorende schimmel."

Het maaien moet ook op een speciale manier gebeuren, als je dat niet op het juiste moment doet, maai je alle orchideeën er uit juist als ze op het punt staan zaad aan te maken. "Wij doen aan sinusbeheer. Het lijkt er op alsof je dronken op de tractor zit, zo slinger je al maaiend door het land. Sommige stukken worden gemaaid, op andere stukken blijven de planten staan. Die kunnen zich dan volledigs ontwikkelen en zaad aanmaken. Dat verspreidt zich dan door de omgeving."

Met als resultaat dus een prachtige orchidee in de berm.