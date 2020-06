Burgemeester Gooise Meren haalt weer nat pak voor goed doel

GOOISE MEREN - De echte zwemtocht voor kankeronderzoek komt er dit jaar vanwege het coronavirus niet, maar toch neemt burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren een frisse duik voor Swim to Fight Cancer. De burgemeester springt zaterdag het water van De Vecht in om geld op te halen voor het goede doel.

Burgemeester Han ter Heegde is één van de twintig burgemeesters die, symbolisch voor de hele gemeenschap, een rondje zwemmen voor het goede doel. De burgemeesters willen daarmee mensen die kanker hebben of er mee te maken hebben een hart onder de riem steken. "Dit jaar gaan we niet massaal het water in, maar in gedachten wel", aldus Barbara van der Vlugt-Witvoet, voorzitter Swim to Fight Cancer Gooise Meren.

Nog geen jaar geleden werd er wel door honderden zwemmers uit Gooise Meren geld op gehaald voor kankeronderzoek. Dat leverde uiteindelijk ongeveer 130.000 euro op.

Het is voor burgemeester Han ter Heegde ook niet voor het eerst dat hij zwemt voor kankeronderzoek. De burgemeester deed vorig jaar mee met Swim to Fight Cancer Gooise Meren en zwom een dag later ook in de grachten van Amsterdam voor het landelijke evenement.

Met een frisse duik in zijn maatpak riep burgemeester Ter Heegde vorig jaar op om vooral geld te storten: