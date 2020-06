Handballers Volendam tekenen 'Covid-19 Solidarity Act'

VOLENDAM - De mannenhandbaltak van Volendam heeft zich aangesloten bij de zogenaamde Covid-19 Solidarity Act. Dat is een manifestatie van Europese topclubs over gedragsregels rond het aantrekken van nieuwe spelers. Al 46 topclubs uit Europa hebben zich solidair verklaard met het initiatief, dat is opgezet door het Forum Club Handball.

Het Forum club Handball is een organisatie dat Europese clubs in het herenhandbal samenbrengt. "En daar worden allerlei relevante onderwerpen besproken voor de ontwikkeling van het clubhandbal in Europa", legt Volendams algemeen manager Joost Ooms uit op de site van de club. "Als een van de kleinere clubs in het gezelschap delen wij vanuit onze verantwoordelijkheid veel verhalen over de dagelijkse problematiek van de kleine club in Europa. Het succes van dit initiatief toont aan dat er ook geluisterd wordt naar kleinere clubs. Dat de grootmachten dit aannemen maakt dit een bijzondere gentlemen’s agreement."

Het doel van de Covid-19 Solidarity Pact is om goede relaties te onderhouden tijdens de (financieel) moeilijke tijd die de clubs op dit moment meemaken door de coronacrisis. Door het standpunt worden de clubs verplicht om goed met elkaar om te gaan tijdens de crisis en niet te profiteren van de kwetsbaarheid van de collega-clubs. Clubs die interesse hebben in een speler van een andere club moeten hierdoor eerst informeren en toestemming krijgen bij de huidige club van de speler, voordat er daadwerkelijk met de speler zelf of met de dienstdoende zaakwaarnemer mag worden gesproken. De gedragscode is geldig tot in ieder geval de herfst van 2020.