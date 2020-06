De Peiling: Moet Keti Koti een nationale feestdag worden?

Woensdag is het Keti Koti; de jaarlijkse feestdag waarop de afschaffing van de slavernij gevierd wordt. Bij het grote publiek is die dag nog niet echt bekend. Is het tijd dat daar verandering in komt en maken we van Keti Koti een nationale feestdag waarop we met zijn allen het einde van de slavernij vieren?

Aangepaste viering In Nederland wordt Keti Koti sinds 2009 groots gevierd in het Oosterpark in Amsterdam. Daar staat het Nationaal Monument Slavernijverleden. Door de coronacrisis is de viering dit jaar aangepast. Er zijn wel toespraken en muziekoptredens, maar geen publiek. De bijeenkomst kan online worden gevolgd op Facebook .

Wat is Keti Koti?

Keti Koti betekent "ketenen gebroken" in het Sranantongo. Het is een jaarlijks terugkerende dag waarop wordt herdacht en gevierd dat Nederland in 1863 de slavernij heeft afgeschaft in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen.



Slavernij

op 1 juli 1863 kwamen ruim 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse slaven vrij, van wie 34.441 slaven in Suriname. De slavenhouders werden voor elke slaaf met 300 gulden schadeloos gesteld, maar de vrijgemaakte mensen kregen zelf niets en werden in Suriname nog tien jaar verplicht op contractbasis hun werk te blijven doen.

Onbekend

Het slavernijverleden is voor veel Nederlanders onbekende geschiedenis. Het project Mapping Slavery van de Vrije Universiteit in Amsterdam probeert daar verandering in te brengen door het slavernijverleden van Nederland in kaart te brengen.