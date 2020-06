Rabobank sluit kantoren in Bergen en Alkmaar

ALKMAAR - De kantoren van Rabobank in Bergen en het centrum van Alkmaar gaan dicht. Volgens de bank sluiten de locaties hun deuren omdat er door de digitalisering steeds minder klanten langskomen. De twee panden in de regio Alkmaar sluiten per 6 juli definitief hun deuren.

Vanaf 6 juli kunnen klanten voor hun bankzaken en persoonlijk advies terecht bij het nieuwe hoofdkantoor aan de Robonsweg in Alkmaar, of op de overige locaties in Heiloo, Heerhugowaard, Noord-Scharwoude en Castricum.

Rabobank heeft al zijn Alkmaarse klanten schriftelijk geïnformeerd over de sluiting van de vestigingen in Bergen en Alkmaar. "Met het versnellen van de digitalisering door de coronacrisis, de komst van de Geldmaat en doordat steeds meer klanten hun bankzaken online regelen, hebben we besloten twee van onze kantoren in de regio Alkmaar definitief te sluiten."

Geldmaat

Sinds vorig jaar hebben ABN AMRO, ING en Rabobank de handen ineen geslagen om geldautomaten via een gezamenlijke service aan te bieden. De gele geldautomaten gaan verder onder de naam Geldmaat. Kleinere banken zijn echter niet blij met de nieuwe geldautomaten, schreef het Financieele Dagblad.

Stuk duurder

Kleinere banken hebben bezwaar tegen de hoge kosten voor hun klanten wanneer zij gebruikmaken van Geldmaat."Het is een stuk duurder geworden dan in de oude situatie, toen we nog individuele afspraken met de banken maakten", stelt een woordvoerder van Van Lanschot Bankiers tegen het FD.

Ook Knab maakt zich zorgen om de hoge kosten: “De introductie van Geldmaat zorgt voor een flinke verhoging van de kostprijs voor het opnemen van contant geld”, aldus een woordvoerder tegen het FD.