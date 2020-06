Eigenaar Hoornse koffiezaak verplaatst uit protest ruim honderd vuilniszakken naar winkelstraat

"En dan zijn ze vanmorgen ineens binnen een uur opgehaald", concludeert Jesse na zijn actie. Na contact met afvalverwerker HVC maandag, werd hem toegezegd dat de vuilniszakken opgehaald zouden worden. Maar 's avonds blijkt het huisvuil er nog steeds te liggen. Uiteindelijk is het de gemeente die vanmorgen de zakken weghaalt.

Structureel probleem

"Mijn geduld is op. Dit probleem speelt al 2,5 jaar en ik heb diverse oplossingen aangedragen. Zelfs om met omwonenen in gesprek te gaan en te kijken naar een alternatieve ophaalplek voor het huisvuil bijvoorbeeld op de Grote Noord. Er moet een structurele oplossing komen", aldus Van Heukelingen.

In een brief heeft hij zich nu tot de gemeente gericht. "Om een doorbraak te forceren in dit slepende dossier heb ik gisteravond alle 123 vuilniszakken verplaatst naar de Grote Noord. Dit kan niet langer zo doorgaan omdat ik iedere week omzet misloop door nalatigheid van HVC", zo staat in de brief.

Andermans vuil

Tot nu toe, krijgt Jesse steeds nul op het rekest. "Ik werk zestig uur per week en met regelmaat ben ik dan ook nog mijn vrije maandag kwijt om ervoor te zorgen dat de vuilniszakken voor mijn deur weg zijn. Het enige wat ik kan doen, is steeds opnieuw melding maken. Iedere keer opnieuw duurt het dagen, in plaats van uren, voordat het opgelost is."

Op maandagochtend wordt normaal gesproken het huisvuil van de omwonenden opgehaald. De koffiezaak is die dag gesloten. "Als horecaonderneming betalen wij per kwartaal al een flink bedrag voor ons afval. Daarnaast betalen we ook belasting voor het terras, waar we dus met vuil opgescheept zitten dat niet van ons is."