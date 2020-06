Geen loonsverhoging voor 3.000 medewerkers FloraHolland door coronacrisis

Uit het onderzoek van de NOS blijkt dat iets meer dan de helft van het personeel bereid is het loonoffer te brengen. Samen met andere maatregelen moet het een besparing opleveren van twee miljoen euro.

"Ons bedrijf zit in zwaar weer. De inkomsten lopen fors achter en er wordt substantieel verlies geleden", zegt een woordvoerder van FloraHolland bij de NOS. "We hopen in oktober beter nieuws te hebben, maar dat is nog onzeker."

Overleven

De sierteeltsector in Nederland heeft het sinds het begin van de coronacrisis zwaar te verduren. Door de lockdowns in sommige Europese landen, waaronder Spanje, was de markt finaal ingestort.

Siertelers moesten op zoek naar alternatieve verkoopmethoden om hun producten te slijten en het hoofd boven water te houden. Kwekerij Vollebregt, met vestigingen in Amstelveen en Aalsmeer, verkocht planten langs de Legmeerdijk. Startende ondernemers begonnen in Aalsmeer een ludieke actie en verkochten met hun veilingkarren en onder luid gebel bloemen en planten, direct aan de deur.

De hele coronacrisis had als gevolg dat FloraHolland minder aanvoer kreeg van planten en bloemen. Inmiddels trekt de export weer wat aan, maar ondanks dat het kabinet en de Europese Commissie miljoenen euro's aan noodsteun in de sector hebben gepompt, is de crisis ook bij FloraHolland nog niet voorbij, getuige het loonoffer.

Kijk hier de reportage terug die NH Nieuws eerder maakte bij kwekerij Vollebregt