Noord-Holland ziet zomervakantie rooskleurig tegemoet

NOORD-HOLLAND - Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, gaan steeds meer grenzen open. De regels rondom campingbezoek zijn verruimd en ook het vliegtuig kunnen we weer pakken. De zomervakantie lijkt nog niet helemaal afgeschreven. Wat gaan we doen? NH Nieuws vond voorbeelden door de gehele provincie.

Hoe gaan we ons dit jaar gedragen op de vakantie? Welke sociale dilemma's komen wij tegen en is reizen door de verminderde vanzelfsprekendheid weer een luxeproduct geworden? NH Nieuws vroeg het twee experts. Lees hier verder.

Veel mensen lijken dit jaar de verkoeling van het water op te gaan zoeken. Zo ziet Nico Hofstee, havenmeester bij jachthaven Dragt bij Aalsmeer, de zomervakantie rooskleurig tegemoet: "We hebben het nog nooit zo druk gehad. De jachthaven zit nu al helemaal vol. De watersportwinkel loopt heel goed en de handel in boten is gigantisch." Dat mensen dit jaar in groten getale een boot kopen, zien ze ook bij botenwinkel Just Marine in Heerhugowaard. De telefoon staat daar roodgloeiend: "Het is nu tien keer drukker dan normaal, we kunnen het niet bijhouden", zegt eigenaar Sadi Doost.

Toerisme

Maar onze provincie is dit jaar niet alleen geliefd bij onze eigen inwoners. Het moest weer even op gang komen, maar ook de Duitse toeristen lijken de weg naar onze provincie langzamerhand weer te vinden. En daar zijn ze in Zandvoort maar wat blij mee. Zo zegt appartementhouder Herman Bosma: "Ik kreeg allemaal annuleringen binnen en dacht dat het een verloren jaar zou zijn. Ik wilde de boel een beetje opknappen, maar de toeristen zijn weer helemaal terug." Zijn appartement is tot en met augustus volgeboekt.

Ook de prognose voor de komst van toeristen op Texel ziet er voor het aankomende zomerseizoen goed uit. Het lijkt erop dat er zoals vanouds veel bedrijvigheid op het eiland zal zijn. Om de drukte toch enigszins onder controle te houden, heeft de VVV vorige maand een 'drukte-app' gelanceerd. Hiermee kunnen bezoekers van het eiland in één oogopslag zien waar het té druk is, maar ook waar ze heerlijk kunnen genieten van de rust.