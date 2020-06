Motorrijder (37) overleden bij ongeval op de De Ruijterkade in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 37-jarige motorrijder is vanavond overleden bij een ongeval op de De Ruijterkade, nabij Amsterdam Centraal. De man overleed ter plekke.

Het ongeval gebeurde rond 21.15 uur. De man reed de Michiel de Ruijtertunnel uit en verloor daarbij de macht over het stuur. Hij ging onderuit en eindigde op het spoor van tramlijn 26.

De hulpdiensten rukten met veel materiaal uit. Er landde onder meer een traumahelikopter nabij het station, maar hulp mocht niet meer baten.

De nabijgelegen Michiel de Ruijtertunnel is in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Tram 26 rijdt vanwege het ongeval niet, het GVB zet pendelbussen in.