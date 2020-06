Vrijwilligers RTV Amstelveen zeggen vertrouwen in bestuur op

AMSTELVEEN - Een groot deel van de vrijwilligers van de lokale omroep RTV Amstelveen heeft zojuist het vertrouwen in het bestuur opgezegd. De groep vindt dat dit bestuur steeds minder schouder aan schouder is gaan staan en gooit daarmee roet in het eten van de ambitieuze toekomstplannen die de omroep heeft.

RTV Amstelveen kondigde eerder dit jaar aan, samen met NH Nieuws het nieuwsplatform Amstelnieuws op te gaan zetten. Een ontwikkeling die zou moeten leiden tot meer nieuws- en achtergrondverhalen uit Amstelveen en omgeving.

"Er wordt gestreefd naar een omroep die vernieuwend en verdiepend is. Hiervoor is instroom van nieuwe vrijwilligers en studenten journalistiek noodzakelijk. Het bestuur bevorderde dit proces de afgelopen maanden niet", laat RTV Amstelveen zojuist weten.

Medewerkers denken dat het tijd is om een nieuwe weg in te slaan, zonder het huidige bestuur. Enkele vrijwilligers staan klaar om plaats te nemen in een interim-bestuur om de overgang naar een nieuwe organisatie te begeleiden.

Onderhandelingen

Het feit dat het bestuur medewerkers van RTV Amstelveen niet heeft betrokken bij de onderhandelingen met NH Nieuws vindt de groep medewerkers onacceptabel. Daarnaast is het volgens de medewerkers noodzakelijk dat de omroep over een vaste basis van een eindredacteur, een aantal capabele vrijwilligers en stagiairs moet beschikken om een kwalitatieve nieuwsvoorziening te garanderen.

Ook het feit dat medewerkers nieuws over de eigen omroep meermaals via andere media en de website van de gemeente Amstelveen moesten vernemen, draagt bij aan het besluit om het vertrouwen in het bestuur op te zeggen