Raymond van Haeften nieuwe F1-wethouder in Zandvoort

ZANDVOORT - D66 Zandvoort heeft Raymond van Haeften uit Halfweg bereid gevonden wethouder te worden. Hij krijgt het gemeentelijk beleid over het circuit in zijn takenpakket.

Van Haeften, nu voorzitter van D66 Noord-Holland, wordt morgen voorgedragen als wethouder tijdens de raadsvergadering. Hij was al eerder wethouder in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Fractievoorzitter Michiel Hermsen is blij met hem als onafhankelijke politicus, "die verantwoordelijkheid neemt en zich vastbijt in ingewikkelde dossiers", zo schrijft hij op de website van de partij.

D66 is na een bestuurlijke crisis toegetreden tot de coalitie van Zandvoort. In mei stapten de vorige drie wethouders op na onenigheid met de gemeenteraad over het gebruik van een nieuw aangelegde ontsluitingsweg van het circuit.