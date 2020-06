A8 gaat vier weken dicht voor verkeer richting Amsterdam

Het asfalt op de A8 is aan het einde van zijn levensduur en wordt het vervangen door tweelaags open asfalt beton (zoab), het meest stille asfalt dat Rijkswaterstaat momenteel toepast. Aannemer Boskalis vervangt bovendien de voegovergangen tussen het wegdek en de vaste delen van de bruggen en viaducten door stillere voegen. De rijbaan Westzaan – behalve de vaste delen van de Coenbrug – is begin deze maand al voorzien van dit stillere asfalt.

Omleiding

Verkeer uit Zaanstad met bestemming Amsterdam wordt via de provinciale wegen omgeleid naar de A7 en via de S150 naar de A8. Verkeer vanuit Alkmaar en Beverwijk richting Amsterdam gaat via de A9 – A5 en via de N244 – A7. Voor verkeer richting Westzaan blijft de weg tijdens de wegwerkzaamheden open. Wel is afrit 2 (Zaandijk) de gehele periode afgesloten voor alle verkeer.