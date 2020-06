Dertien initiatieven krijgen geld van Microsoft om coronaleed te verzachten

De Westfriese Uitdaging bemiddelt tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke projecten. Normaal gesproken gaat dit nooit om geld, maar deze keer maakten zij daar een uitzondering voor, vertelt Renate van der Laan, de lokale manager van West-Friesland.

"Microsoft had ons benaderd als regionale partner. Het is een bijzondere klus in een bijzondere tijd. Wij hebben de vraag in West-Friesland uitgezet en er kwamen twintig ideeën binnen. "Zeven ideeen vielen al snel af, omdat ze niet gerelateerd waren aan corona."

Er was vijftienhonderd euro te verdelen en de dertien gelukkigen ontvangen een bedrag tussen de vijfhonderd en vijfentwintighonderd euro om hun ideeë

n te realiseren. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van wat er nodig is, vertelt Van der Laan. "De kaasdragers in Hoorn hadden het idee om een kleine versie van het kaasdragen bij verpleeghuizen op te voeren. Zij krijgen vijfhonderd euro om de onkosten te vergoeden. Een idee als de zomerschool - waar kinderen tijdens een zomerschool hun leerachterstand inhalen - krijgt vijfentwintighonderd euro."

Ideeën

Het vrijwilligerspunt WF krijg een bedrag om coronaschermen te installeren voor vervoersvrijwilligers, Sportservice West-Friesland kon beweegtasjes voor kinderen uitdelen, Museumboerderij Westfrisia kan een buitenlocatie realiseren. Met het geld kan de Vakantiespeelweek een alternatief programma opzetten, Speeltuinvereniging Kindervreugd kan openblijven, organiseert Leer- en werkbedrijf Oostereiland vaartochten voor getroffen gezinnen en kan Westfriese bibliotheek nieuwe materialen aanschaffen. Het stoommachinemuseum, kasteel Radboud en Voetbalvereniging Always Forward gebruiken het geld voor aanpassingen in hun locaties.