Doelman Michaelis mag zich bewijzen bij Go Ahead Eagles

VOLENDAM - Doelman Mitchel Michaelis is de komende dagen op proef bij Go Ahead Eagles. Dinsdag zal hij voor het eerst meetrainen met de ploeg van Jack de Gier.

De doelman stond de afgelopen jaren onder contract bij FC Volendam. In het vissersdorp werd zijn contract niet verlengd en daarom was hij op zoek naar een nieuwe club. De inwoner van Volendam had die gevonden bij de amateurs van OFC Oostzaan. Wel kon hij bij de Zaankanters weer vertrekken als er zich een betaald voetbalclub zou melden.