Helft van leden NH Nieuws-panel gaat dit jaar niet op zomervakantie, risico te groot

NOORD-HOLLAND - De helft van de leden van het NH Nieuws-panel gaat dit jaar niet op zomervakantie. Veel vinden het risico om corona op te lopen of niet meer thuis te komen bij een tweede virusgolf te groot. Dat blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws-panel waaraan 1300 mensen hebben deelgenomen. Van de vakantiegangers die er dit jaar wel op uit trekken, blijven de meesten in Nederland.

De helft van de deelnemers laat weten deze zomer niet op vakantie te gaan (51%), daarnaast zegt 13% nog te twijfelen. Velen vinden het risico om corona op te lopen of niet meer thuis te komen bij een tweede virusgolf te groot (19%) of laten weten liever te gaan als de coronacrisis voorbij is (19%). Ook is er een deel dat dit jaar niet op vakantie gaat om financiële redenen (11%). Zo'n 4 procent geeft aan dat zijn of haar vakantie geannuleerd is en nu te wachten tot het weer mogelijk is de geboekte reis alsnog te maken. De thuisblijvers zijn vooral van plan lekker te gaan relaxen (62%), te tuinieren (30%), familie en vrienden te bezoeken (29%) en te klussen (27%).

Hoewel de maatregelen al aardig versoepeld zijn, drukt de coronacrisis een flinke stempel op de zomer. Waar we ons normaal gesproken al maanden verheugen op de zomervakantie, heeft een deel (16%) er dit jaar een stuk minder zin in. De onbeperkte mogelijkheden om eropuit te gaan (39%), de vrijheid (37%), de spontaniteit (36%) en de zorgeloosheid (32%) worden gemist.

Van de respondenten die wel op vakantie gaan (36%), blijft de helft in Nederland. Een deel daarvan blijft zelfs in onze eigen provincie (7%). Eenderde zoekt het buiten de landsgrenzen, maar blijft wel binnen Europa. Een gering aantal is van plan buiten Europa op vakantie te gaan (3%).

Hoe het virus zich de komende tijd gaat ontwikkelen, is onder meer sterk afhankelijk van hoe wij met de richtlijnen omgaan. Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan van plan te zijn deze corona-richtlijnen in de zomer na te leven (39%). Het vertrouwen in de ander ligt echter een stuk lager. Op de stelling: 'Ik verwacht dat anderen de corona-richtlijnen goed gaan naleven tijdens de zomervakantie', antwoordde de meerderheid (31%) met 'niet mee eens'.

Doordat steeds meer grenzen opengaan, zullen toeristen onze provincie ook weer weten te vinden. Op de stelling: 'De provincie is goed voorbereid op toerisme', antwoordde 18 procent met 'mee eens'. Toch maakt een groot deel zich wel in redelijke mate zorgen over nieuwe gezondheidsrisico's door het hervatten van het toerisme (44%).

Verantwoording

Onder de 3999 leden van het NH Nieuws-panel, hielden we een enquête over de vakantieplannen. In totaal deden 1303 mensen aan het onderzoek mee. Sommige percentages komen boven de honderd procent uit, omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. Ook zijn er grafieken waarbij de honderd procent niet bereikt wordt, omdat we uitsluitend de vier meest gekozen resultaten presenteren. Bij de vraag over de geografische verhoudingen, is ervoor gekozen de provincie apart van Nederland te stafen.

