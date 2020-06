Eredivisie beachvolleybal begint 1 juli met zonsopgang

"Op de avond van de persconferentie van premier Rutte hebben we dit idee al bedacht. Er waren heel veel teams die eraan mee wilden doen ondanks het vroege tijdstip", vertelt Thijs Pietersen, mediavoorlichter van volleybalbond Nevobo. "Woensdag is natuurlijk een hele rare dag om competitie te gaan spelen", vervolgt Pietersen. "Normaal spelen we in het weekend. We willen op het moment dat het weer mag, direct weer kunnen beginnen met de competitie. In dit geval met zonsopgang."

Evenement zonder vergunning

Pietersen erkent dat de organisatie met een aantal zaken rekening moet houden. "Het publiek moet bijvoorbeeld op anderhalve meter afstand blijven. We hebben gekozen voor een locatie in Zaandam waar we dit zonder vergunning kunnen organiseren. Normaal bij grote evenementen heb je een vergunning nodig. Het blijft kleinschalig, daarom kunnen we hier zo snel beginnen."