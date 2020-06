Weerzien bij zaalvoetballers Lebo

AMSTERDAM - Ismael Hamdaoui speelt komend seizoen bij Lebo dat onder leiding staat van trainer Zaid El Morabiti. "De club is tien minuten rijden van mijn huis. Dus dat scheelt heel wat kilometers. Zaid El Morabiti is een goede vriend van mij en ik heb jarenlang met hem gespeeld", aldus een stralende Hamdaoui.

Hamdaoui speelde de afgelopen drie jaar in Heerhugowaard bij FC Marlène. In de overstap naar het Amsterdamse Lebo speelde trainer El Morabiti een belangrijke rol. De twee kennen elkaar al jaren. "Ik zag Zaid altijd vlammen bij straatvoetbal-toernooien in Amsterdam -Oost toen ik dertien jaar was. Wij hebben ook zo'n vijf jaar samen gevoetbald bij FCK De Hommel.", vertelt Hamdaoui.