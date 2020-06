Hilversumse boa's hadden afgelopen twee jaar twaalf keer te maken met agressie

De afgelopen tijd werd er gesproken over toenemend geweld tegen boa's en was vooral de uitbreiding van de wapenuitrusting van boa's onderwerp van gesprek. Aanleiding daarvoor was een geweldsincident op het strand van IJmuiden waarbij een boa in het ziekenhuis belandde.

Boa's demonstreerden daarna tegen geweld en voor uitbreiding van hun bewapening. Ze willen onder meer graag pepperspray en een wapenstok hebben.