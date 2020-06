Wethouder gaat dit jaar als enige te water voor Swim to Fight Cancer Hollands Kroon

ANNA PAULOWNA - Komende zaterdag gaat wethouder Mary van Gent het water van 't Oude Veer in om geld in te zamelen voor Swim to Fight Cancer. Vanwege de coronacrisis kan het evenement niet op de normale wijze doorgang vinden, een editie met heel veel deelnemers en publiek zit er even niet in.

Vorig jaar was het evenement een groot succes. De organisatie in Hollands Kroon haalde met heel veel deelnemers bijna 80.000 euro op. In totaal doken er toen 138 mensen het water in om geld in te zamelen voor de bestrijding van kanker.

Omdat de editie van dit jaar niet kan doorgaan, stapt wethouder Mary van Gent het water in om op die manier toch aandacht te vragen voor het goede doel. Ze doet dat in navolging van de burgemeester van Nijmegen die met het plan kwam. Er zijn in totaal zo'n 20 burgemeesters en wethouders die komende zaterdag de gedachte van Swim to Fight Cancer hoog houden.

Bij de vorige edities konden deelnemers worden gesponsord. Voor de duik van komende zaterdag kunnen mensen ook geld doneren. De teller staat nu rond de 60.000 euro. Sommige deelnemers zullen komende zaterdag alleen een duik doen, wethouder Mary van Gent heeft al aangegeven echt een stuk te gaan zwemmen. De organisatie in Hollands Kroon hoopt volgend jaar weer een echte editie met heel veel deelnemers te kunnen neerzetten.