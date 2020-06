Alkmaarse Handhaving slecht bereikbaar; OPA pleit voor eigen telefoonnummer

De (overlast)meldingen waar de politie niet aan toekomt, kunnen met behulp van een handhaver sneller worden opgepakt, maar dan moet de afdeling ook na kantooruren bereikbaar zijn. Hoekzema: "We hebben begin dit jaar, en daarvoor ook al, gevraagd om een eigen telefoonnummer voor Handhaving. Burgemeester Bruinooge heeft dit toen al toegezegd. We vragen ons af waarom dit nog niet geregeld is."

De Alkmaarse afdeling Handhaving is telefonisch slecht tot niet bereikbaar, vooral buiten kantoortijden, stelt de fractie van OPA. Momenteel kunnen meldingen alleen gedaan worden via het centrale nummer van de gemeente (14072) of met een DigiD account. "Een zeer omslachtige methode", zegt OPA-raadslid Jan Hoekzema tegen mediapartner Alkmaar Centraal .

Geen veilig gevoel

Hoekzema vervolgt: "Het gaat ons om de meldingen waar de Alkmaarders niet de politie voor bellen. Overlast van jongeren in de buurt of bij school, zwerfafval en dergelijke. En als ze er wel de politie voor bellen, laat die zo'n melding toch al over aan de handhavers. Het is belangrijk dat mensen direct contact hebben en er zeker van kunnen zijn dat hun melding opgevolgd wordt, ook voor hun gevoel van veiligheid."



Volgens teamleider Cees Haakman van de afdeling Handhaving is daar te weinig mankracht voor: "Bij de gemeente hebben we afgesproken dat het Klant Contact Centrum (KCC) het eerste aanspreekpunt is. Zij kunnen heel veel vragen beantwoorden, en anders verbinden ze de melder door naar onze afdeling. Een direct nummer betekent ook dat we die moeten bemensen", aldus Haakman.