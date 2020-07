Naar het podiumdebuut van Jack Spijkerman kwam een half miljoen mensen kijken

AMSTERDAM - In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat radio- en televisiepresentator Jack Spijkerman.

Ajax speelt een belangrijke rol in het leven van Spijkerman. Hij is een fanatiek supporter en volgt het elftal ook tijdens de Europese toernee. Als vrijwilliger werkt hij wekelijks op het archief van de club. "Er lagen dozen met vijfduizend vaantjes en tienduizend toegangskaartjes en het was allemaal niet geordend. En dan zit je zomaar met het vaantje van de Champions League-finale in je handen."

Wie voor zijn boekenkast staat ziet het meteen: deze is van Jack Spijkerman. Twee levensechte afgietsels van zijn markante hoofd kijken je verwonderd aan. Een van de hoofden, levensecht, komt uit een theaterprogramma van zijn cabaretgroep Dubbel en dwars. "In de laatste voorstelling liet ik me onthoofden", vertelt Spijkerman. "Om het er echt uit te laten zien, is mijn hoofd afgegoten." Tijdens de show lag Spijkerman in een guillotine met de zaal te praten. Wanneer het blok viel, rolde zijn nephoofd naar de eerste rij. "Ik denk dat ik mensen wel een hartverzakking heb bezorgd."

Zo werd Spijkerman dus archivaris op z'n oude dag. Hij moet er zelf ook wel om lachen. Maar als we om ons heen kijken is hij al veel langer aan het archiveren. Keurig geordend staan de mappen met knipsels en foto's in de kast. "Mijn hele leven zit in mappen. Ik bewaar alles. Als ik bloemen krijg met een kaartje, dan bewaar ik dat kaartje en gaat dat in een album."

In een van de albums vinden we ook de foto's van zijn podiumdebuut: in 1982 voor een half miljoen mensen op het Museumplein. De toen nog onbekende Spijkerman had voor zichzelf een optreden geregeld tijdens de grote anti-kernwapendemonstratie.





Spijkerman was onderwijzer. Dat vond ie mooi, maar hij had toch het idee dat er meer was. Hij besloot met twee vrienden de cabaretgroep Dubbel en dwars te beginnen. "Dus toen moesten we optredens hebben", vult Spijkerman aan. "Toen kwam de grote vredesdemonstratie. Ik zei: 'daar gaan we optreden'."