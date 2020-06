Zandtemmer (28) rijdt agent bijna aan als hij probeert te vluchten, politieauto in de prak

'T ZAND - Een 28-jarige man uit 't Zand heeft gisteravond bijna een politieagent aangereden toen hij probeerde te vluchten na door haar aan de kant te zijn gezet. Bij de vluchtpoging werd een politieauto nog in de prak gereden: de wagen raakte in een slip en kwam tegen een betonblok tot stilstand. De man kon uiteindelijk worden aangehouden.

De automobilist werd in de Sint Jozefstraat in 't Zand aan de kant gezet wegens agressief rijgedrag. Terwijl zij met één voet in de deuropening van zijn auto stond, trapte de bestuurder ineens het gaspedaal in en stoof weg. De agent kon net op tijd loskomen van de auto.

Ondertussen racete de Zandtemmer door de straten in de buurt, met politieauto's op zijn hielen. Een daarvan klapte tegen een betonblok in een poging de man tegen te houden. Vlak daarna kon de automobilist, ondanks dat hij zich verzette, worden gearresteerd. Hij zit vast.