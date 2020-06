Opnieuw een staking bij Tata Steel: onderhoudspersoneel legt werk neer

IJMUIDEN - Het personeel van Tata Steel blijft voorlopig nog staken: vandaag was het onderhoudspersoneel aan de beurt en morgen leggen andere medewerkers van de staalfabriek het werk neer. Wie precies wanneer staakt, wordt niet meer aangekondigd, vertelt FNV-bestuurder Roel Berghuis. Morgen gaan de vakbonden als het goed is wel weer om de tafel met de directie van Tata Steel.

Gisteren staakte het havenpersoneel: een schip dat zogeheten gekantelde blikrollen moet afleveren in Camden werd daardoor niet beladen .

Dat zei Berghuis vanmiddag tegen NH Radio. Hij vindt het een moedig besluit dat de onderhoudsmedewerkers hun werk neerleggen. "Deze mensen werken in kleine groepjes en hebben direct te maken met leidinggevenden, die ze dan moeten uitleggen dat ze niet willen werken. In sommige gevallen staken die mee, maar niet altijd."

Er staan nog meer stakingen in de planning. "Zeker komende week nog, maar we maken niet bekend wanneer en wie er in actie komen."

Als het goed is, is er morgen weer een gesprek tussen de vakbonden en Tata Steel. "Maar het is erg stil aan die kant", aldus Berghuis. Dit hoeft volgens hem geen slecht teken te zijn. "Misschien zijn ze nu wel met ons bezig, om een stap te maken richting ons."

Twee weken staken

Op 10 juni 2020 werd bij Tata Steel in IJmuiden het startschot gegeven voor historische stakingen. Voor het eerst in 28 jaar werd de productie bij de staalgigant stilgelegd in een poging meer zekerheid te krijgen van de directie.

Medewerkers eisen duidelijkheid over het plotselinge vertrek van voormalig directievoorzitter Theo Henrar, maar vooral willen ze de toekomst van hun banen bespreken.

Het Indiase moederbedrijf, Tata Group, heeft in het verleden al aangegeven naar schatting 1.000 banen te willen schrappen in IJmuiden.