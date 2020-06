Haantje op Laarder Johanneskerk kan weer vijfhonderd jaar mee

Het terugplaatsen van de haan was vanmorgen nog wel een avontuur. Nadat de gerestaureerde haan was overhandigd aan burgemeester Nanning Mol, die ook voorzitter is van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk, ging een hoogwerker met de haan om hoog.

Door de harde wind wiebelde de gondel op ongeveer dertig meter hoogte flink, toch kon de haan weer worden teruggeplaatst.

Flinke renovatie

Het haantje is de laatste tijd flink onder handen genomen als onderdeel van een grotere restauratie van de kerk. Dat werk duurt nog wel even: er worden momenteel fondsen geworven om het werk te bekostigen. Er is 700.000 euro nodig. Het doel is om volgend jaar het vijfhonderd jarig bestaan van de kerk in een gerenoveerde kerk te vieren.