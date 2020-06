Harde wind brengt watersporters in problemen op Gooimeer

NAARDEN - De harde wind heeft gisteren voor problemen gezorgd op het Gooimeer: meerdere watersporters kwamen met hun boten in de problemen. De Reddingsbrigade Naarden had haar handen vol aan de hulp op het water.

De reddingsbrigade moest 's ochtends eerst het water op voor een motorboot met problemen ter hoogte van eiland de Schelp. De boot had een lijn in de schroef gekregen. Toen de redders het bootje hadden gevonden, was het probleem snel opgelost.

Even later moest de reddingsbrigade nog een keer op pad voor een boot met een motorstoring. Het bootje was door de wind ondertussen aan lagerwal geraakt. De reddingsbrigade heeft het bootje weggesleept naar de jachthaven.

De reddingsbrigade was nog maar net klaar of er kwam alweer een melding van een zeilboot met een oververhitte motor op het Gooimeer. Aan boord waren vier mensen, waaronder twee kinderen. De zeilboot bleken ze nog maar pas te hebben en vooral de kinderen vonden het wel heel erg spannend worden. Uiteindelijk bleef iedereen ongedeerd. De reddingsbrigade heeft de boot naar haar thuishaven gesleept.