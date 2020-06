NH Nieuws en NOS wisselen nieuws uit op voorpagina's

Hoofdredacteur van NH Nieuws, Ib Haarsma, noemt de vergaande samenwerking een 'belangrijke stap' en vindt het belangrijk om samen met andere publieke journalistieke organisaties op te trekken. "We kunnen op deze manier de nieuwsconsument in Noord-Holland en de rest van Nederland nog beter bedienen: met landelijk nieuws en nieuws uit onze provincie. De volgers van de NOS krijgen nu beter updates wat er bijvoorbeeld in Amsterdam speelt via NH Nieuws en andersom zijn de gebruikers van onze app direct op de hoogte van het landelijke nieuws."

'Publiek de grote winnaar'

NOS-directeur Gerard Timmer: "Het publiek is hier de grote winnaar: die krijgt zo makkelijk toegang tot internationaal, landelijk én regionaal nieuws. Op een efficiënte manier kunnen we zo het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten. Bovendien is het ook een teken van vertrouwen in de kwaliteit van elkaars content.”

Voorzitter Guus van Kleef van de dertien Regionale Omroepen: "We zijn erg blij met deze nieuwe stap in de toch al intensieve samenwerking tussen de NOS en de Regionale Omroepen. Het publiek staat hierin altijd centraal. In tijden waarin alles onder druk staat, is de behoefte aan onafhankelijke berichtgeving groot. Met deze krachtenbundeling willen we nog meer betekenis geven aan de onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk én regionaal."

Eerdere samenwerkingsprojecten

De NOS en de dertien Regionale Omroepen werken al decennia samen. Wat ooit begon op de radio, is gegroeid naar onder meer: regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur, plaatsing van artikelen van regionale omroepen op de NOS-site en -app, het uitwisselen van agenda's, interviews en video.