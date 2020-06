Bianca geeft coronaperiode voorgoed een plekje op haar been: "Zie het als afsluiting"

ZAANDAM - Nu de coronamaatregelen steeds soepeler worden en steeds meer mogelijk is, kijken mensen reikhalzend uit naar een manier om de afgelopen maanden achter zich te laten. Zo ook Bianca Hofmeijer uit Hoorn, die met een tattoo op haar onderbeen de coronaperiode af wil sluiten.

"Hij staat er op!", zegt Bianca opgelucht. Na twee dagen in een Zaanse tattooshop te hebben doorgebracht, prijkt nu een zuster op haar onderbeen die het coronavirus injecteert.

Bij Bianca zijn de afgelopen maanden niet in de koude kleren gaan zitten, maar ze gebruikt deze tattoo om de periode af te sluiten: "Ik heb veel familie en vrienden die in de zorg werken, maar daarnaast zijn er in mijn omgeving ook overleden aan de gevolgen van het coronavirus."

