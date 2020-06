Boze brief naar provincie over ganzenbesluit: "Agrarische sector opgezadeld met lasten"

NOORD-HOLLAND - Tientallen VVD- en CDA-fracties van gemeenten in de regio hebben middels een brief naar de Provincie Noord-Holland zorgen geuit over het besluit om het eigen risico voor agrariërs bij ganzenoverlast te verhogen. "Jullie zadelen de agrarische sector onterecht op met de lasten voor de extreem hoge ganzenpopulatie", schrijven zij. Ze willen dat de Provincie het besluit heroverweegt.

Natuurmonumenten/Eric Menkveld

IJsbergsla- en koolteler Niels Zuurbier is blij met de politieke steun: "Dit is een goede zaak. Fijn dat ze begrijpen hoe groot dit probleem is", vertelt hij aan NH Nieuws. Er is al jaren een ganzenoverschot en dit zorgt voor aangevroten gewassen. "Wij hebben jaarlijks gemiddels 50.000 tot 100.000 euro aan schade", schetste hij de situatie eerder al. Aan het begin van deze maand werd bekend dat het aandeel dat de boeren zelf moeten vergoeden bij ganzenschade door de Provincie verhoogd wordt van 5 naar 20 procent - en dus wordt nog maar 80 procent vergoed. Boeren voelden zich zwaar benadeeld, want de schade is niet minder. "We veroorzaken niks, maar krijgen wel de rekening." Tekst gaat door onder video

Minder vergoeding ganzenschade - NH Nieuws

Deze mening wordt nu gesteund door de fracties van tientallen Noord-Hollandse gemeenten. In de brief naar de provincie schrijven zij dat problematiek in Noord-Holland na Friesland het grootst van heel Nederland. Volgens hen gaat Provincie daar totaal aan voorbij in hun motivatie om het eigen risico van de boeren te verhogen. De stelling van de Provincie dat de verhoging van het eigen risico de financiële prikkel voor agrariërs zou vergroten en ze gemotiveerd zouden worden om in te zetten op het voorkomen van schade is 'onwaarschijnlijk', aldus de VVD en het CDA.

De aangedragen oplossingen van de Provincie om de ganzenpopulatie terug te dringen na de eigen risico-verhoging, zoals een app om de administratieve druk te verlagen en meer inzetten op innovatie en communicatie, zijn niet genoeg. "Deze maatregelen creëren nauwelijks meer ruimte om effectief te werken aan het verlagen van de ganzenpopulatie. Er is nog steeds een uitgebreid plan nodig per gebied." Anderzijds blijkt nu al dat een plan per gebied weinig houvast biedt, valt in de brief te lezen. "Omdat ganzen namelijk niet plaatsgebonden zijn. Het verjagen van de ganzen resulteert vooral in meer ganzen bij de buurman en de schade voor Noord Holland blijft dus gelijk." In de brief vragen zij de Provincie daarom om het eigen risico-besluit te heroverwegen en het dit pas in te voeren als de ganzenpopulatie terug is bij het aantal van 2005. De Provincie zou ingaan tegen door haarzelf gedane beloften om de schade te blijven compenseren tot dat moment. Overschot Er is al jaren een ganzenoverschot in en buiten Natura 2000-gebieden. De dieren geven overlast aan boeren - ze vreten aan hun gewassen - en Schiphol - ze vliegen in motoren. Er is al op verschillende manier geprobeerd om de populatie terug te dringen, zoals afschieten. Maar daar is niet iedereen blij mee. De landbouwschade is niet alleen financieel, maar zorgt ook voor voedselverspilling door de onverkoopbare producten, gaven boeren eerder al aan bij NH Nieuws. Daarnaast heeft de extreem hoge populatie negatieve effecten op de ecologie en jagen de ganzen weidevogels weg.