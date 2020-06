Werk van vijf te jonge maaltijdbezorgers stilgelegd door arbeidsinspectie

De gepakte maaltijdbezorgers waren 15 jaar oud en bleken na 21.00 uur en zelfs om 23.00 uur nog aan het werk te zijn. Dat mogen ze niet, omdat ze daar nog te jong voor zijn.

De arbeidsinspectie controleerde samen met gemeenten en de politie zes vestigingen van dezelfde fastfoodketen. De controles werden gehouden omdat er meerdere meldingen waren over jonge maaltijdbezorgers die tot laat in de avond nog aan het werk zouden zijn. De fastfoodketen is op de vingers getikt. Het is onduidelijk of er ook een boete is uitgedeeld.

Steeds groter probleem

Het komt volgens de arbeidsinspectie steeds vaker voor dat er te jonge maaltijdbezorgers nog te laat aan het werk zijn. Er wordt sinds het afgelopen jaar ook vaker op gecontroleerd.

Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven gaat het nog mis. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken omdat ze te jong zijn. Dat komt vaak omdat bedrijven niet weten wat er wettelijk is toegestaan. Vanaf woensdag geldt er overigens een verbod die maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar helemaal verbiedt.