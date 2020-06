Hondje vastgebonden en achtergelaten in bos: persoon aangehouden

SPAARNWOUDE - De politie heeft een persoon aangehouden die ervan wordt verdacht een hondje te hebben vastgebonden en achtergelaten in het bos. Het dier werd afgelopen weekend gevonden in Spaarnwoude.

Het lichtbruine hondje was aan het blaffen in het bos, omdat het vast zat. Een paar meiden hoorden het geblaf toen ze aan het paardrijden waren. In de bosrijke omgeving van Spaarnwoude zagen ze dat de Engelse Cocker Spaniel vastzat en hulp nodig had.

Het dier zat vast aan een struik en was blijkbaar niet in staat om zelf los te komen. De politie werd vervolgens gewaarschuwd. De Dierenambulance Velsen heeft uiteindelijk de Cocker Spaniel meegenomen.

Tekst gaat door onder de foto.