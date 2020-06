Stoommachinemuseum stookt het vuur weer op

Het stoommuseum opende de deuren al op 1 juni, maar met beperkte openingstijden en het vuur dat de machines tot leven brengt, bleef nog even uit. "We moesten voor de heropening aan 121 regeltjes voldoen volgens het protocol. We wilden eerst even een maand de tijd nemen om dat voorzichtig uit te proberen." Ook waren er nog niet voldoende vrijwilligers beschikbaar en met name het online reserveringssysteem was even wennen. Nu dat weer als een geoliede machine loopt, is het volgens de directeur van het museum tijd om de boel weer tot leven te brengen.

Voorstoken

Woensdag begint de stoker al met het stoken van het hout in de grote ketel. De ketel moet een aantal dagen voorgestookt worden om genoeg druk op te bouwen. Zaterdag gaat de druk er op en worden de machines opgestart. Een moment waar naar wordt uitgekeken: "Na een recordjaar aan bezoekers vorig jaar, moesten we de deuren plotseling sluiten. We hebben niet stilgezeten, maar er gaat niets boven een museum dat leeft. Kinderen kunnen weer een stokersdiploma halen en ook de goudsmit gaat op de zondag weer aan het werk", aldus directeur Harry de Bles.