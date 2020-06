Middeleeuwse magie in de Haarlemse binnenstad

HAARLEM - De binnenstad van Haarlem zit vol met bezweringen die in de middeleeuwen zijn gebruikt om boze geesten en demonen te verdrijven. Speciale symbolen, ingemetseld in de muren van kerken en huizen om het kwaad af te wenden. Maar je moet wel heel goed kijken om ze te ontdekken. Daarom neemt stadsgids Marius Bruijn je mee in het tweede deel van de serie ‘Historische speurtochten door Haarlem’.