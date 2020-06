Eigenaars van snackbar Danny trots op shirt van 'vaste klant' Barry van Galen

ALKMAAR - Na de wedstrijd kwamen Barry van Galen en Henk Timmer steevast een hapje eten bij snackbar Danny aan de Kennemerstraatweg. Vroeger lag de oude Hout hier om de hoek en beide oud-AZ'ers liepen altijd na afloop even naar binnen. "Ze aten een patatje, kroketje of frikandelletje."

"Voor de wedstrijd kwamen alle supporters hier naar toe", vertelt eigenaresse Annet Bekker over de tijd dat het AZ-stadion nog achter hun cafetaria lag. "Zowel van AZ als van de tegenpartij. Dat zat hier allemaal door elkaar heen. Moet ook kunnen vinden wij. En na de wedstrijd kwamen ze weer terug."

De muren van snackbar Danny hangen bomvol met allerlei AZ-spullen. Van sjaaltjes, shirtjes tot aan foto's. Annet Bekker en haar man Patrick Rijgersberg zijn vooral trots op het shirt van Barry van Galen. "Dit shirt hebben we van Barry gekregen bij z'n afscheid in de Hout. Na de wedstrijd kwam Barry hier samen met Henk Timmer altijd eten. Of ze nou gewonnen of verloren hadden, het was altijd gezellig met ze."

Bekijk de video voor de hele reportage van snackbar Danny.