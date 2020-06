Samuel (18) maakt vanuit zijn Volendamse slaapkamer geavanceerde racefietswielen

"Vroeger was ik al bezig met de wielen van m'n racefiets", vertelt Samuel Runderkamp voor de camera van NH Nieuws. "Ik had erg goedkope wielen en die probeerde ik dan op te knappen."

Het idee bedacht de achttienjarige Volendammer samen met zijn vader Aron. De twee brachten namelijk vele uren door in de auto op weg naar wielerwedstrijden. Daar werden contacten gelegd en inmiddels weet de wielerwereld hem steeds beter te vinden.

Samuel maakt op zijn slaapkamer zo'n vijf à zes setjes per maand. Samuel onderscheidt zich doordat hij de wielen met de hand maakt. "Zo kan ik preciezer werken. Je krijgt hierdoor betere verhoudingen tussen de spaken en dat betekent dat ze langer meegaan."

Op dit moment werkt Samuel dus dagelijks op zijn slaapkamer, maar over een paar jaar hoopt hij dit ergens anders in zijn dorp te doen. "Ik wil een winkel in Volendam, waar wielrenners koffie komen drinken en de wielen bekijken en vervolgens ook kopen."

Bekijk de video voor het hele verhaal van Samuel Runderkamp.