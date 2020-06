Bananen bij de rechtbank Amsterdam vanwege verbod op demonstratie tegen coronabeleid

Willem Engel van Viruswaanzin deed gisteravond via een video op Facebook de oproep aan zijn volgers om een filmpje van zichzelf op te nemen waarin ze vertellen wat ze missen aan het 'oude normaal'. Ook werd hen gevraagd om bananen neer te leggen bij de rechtbanken in Nederland. "Daarmee geven we aan dat we het niet pikken dat we nu afgezakt zijn tot een bananenrepubliek", aldus Engel in de video.

Daar werd gehoor aan gegeven, want naast Amsterdam zijn er ook bij de rechtbanken in Rotterdam, Den Haag en Breda bananen neergelegd.

Verboden demonstratie-rave

Zaterdag was er veel politie aanwezig op de Dam, omdat daar ook een demonstratie tegen de coronamaatregelen was verboden. Omdat er mogelijk toch demonstranten zouden komen had de politie daar tientallen politiebussen klaar gezet. Maar er kwam nauwelijks iemand opdagen.