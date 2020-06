Drafbaan Alkmaar hoopt 5 juli weer wedstrijden te organiseren

ALKMAAR - De bedoeling is dat er volgende week zondag (5 juli) weer wedstrijden kunnen worden georganiseerd op de drafbaan in Alkmaar. De organisatie heeft twee protocollen naar de gemeente Alkmaar gestuurd in de hoop vanaf volgende week weer koersen te kunnen organiseren bij de ZEturf Arena.

Uiteraard moeten er in dat geval wel maatregelen worden genomen zodat de wedstrijden coronaproof worden. "We hebben twee protocollen naar de gemeente gestuurd", vertelt Robin Goudsblom, operationeel manager van de Alkmaar ZEturf Arena. "De eerste is zonder publiek en de tweede is met een beperkt aantal bezoekers op basis van de nieuwe noodverordering. We hopen op de tweede variant."

Drafbaan Alkmaar hoopt maandag al wat meer te horen van de gemeente.