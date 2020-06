Supporters Ajax en AZ pleiten voor proefperiode met fans in stadion

AMSTERDAM - De supportersverenigingen van Ajax en AZ hopen dat er in augustus proeven kunnen worden gedaan met supporters in de stadions. Op die manier hopen zij dat er in september, als de competities weer beginnen, meer supporters in de stadions kunnen. Bovendien hopen zij dat er dan enkele voorwaarden waar de fans zich aan moeten houden kunnen worden geschrapt.

"Als je hoort dat de supporters weer naar de stadions mogen dan maakt je hart in de eerste instantie natuurlijk een sprongetje", zegt Fabian Nagtzaam, voorzitter van Supportersvereniging Ajax, bij NH Radio. "Daar doen we het voor. We willen graag dat supporters naar het stadion mogen komen. Als je dan vervolgens de maatregelen en voorwaarden hoort die daarmee gepaard gaan, dan is dat erg jammer. Vooral het feit dat supporters niet mogen zingen en afstand moeten houden springen het meest in het oog."

Matthijs Keuning van Victoria Alkmaar sluit zich daarbij aan. "Het was heel mooi nieuws om te horen dat er überhaupt weer supporters naar de stadions mogen komen", zegt hij. "Het leek er eerst op dat er dit kalenderjaar helemaal geen supporters mochten komen. Maar als je dan naar de voorwaarden kijkt - niet schreeuwen, niet zingen, anderhalve meter - dan is dat vrjwel of geheel onmogelijk."

Daarom pleiten beide verenigingen voor een proefperiode in augustus. In die maand spelen eredivisieploegen onderlinge wedstrijden. Nagtzaam en Keuning hopen dat supporters dan al welkom zijn, waardoor er duidelijk wordt wat er wel en niet kan. "Waarom zouden we wachten tot september?", vraagt Nagtzaam zich af. "Dat is zonde van de tijd. Als er ergens een proefperiode kan plaatsvinden dan is dat in een stadion. Dus wat ons betreft gaan we dat in augustus doen."

Duivels dilemma

Aangezien beide clubs al veel seizoenkaarten hebben verkocht zou het in september, wanneer er slechts een klein deel van de supporters het stadion in mogen, een 'duivels dilemma' worden welke seizoenkaarthouders er wel en niet naar binnen mogen. "Wij kunnen niet de keuze maken wie er wel mag en wie niet mag", licht Nagtzaam toe. "Voor ons is iedereen gelijk en iedereen is Ajacied. Als je 41.000 seizoenskaarten hebt verkocht is dat een dilemma. Als je door die proefperiode een vol stadion kan creeëren in september, zou dat top zijn."