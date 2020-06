"Dat ik op een gegeven moment wissel was, was een beslissing van de technische staf", vertelt Álvarez op de clubkanalen van Ajax. "Ik gaf elke dag het beste van mezelf, maar ik schoot te kort en natuurlijk miste ik de aanwezigheid van mijn gezin. Het was een jaar met veel mooie dingen, maar ook met minder goede dingen. Zowel op sportief gebied als buiten het veld."

"Ik heb goede wedstrijden gespeeld, twee belangrijke goals gemaakt, maar het probleem met mijn familie heeft veel invloed gehad", vervolgt de middenvelder annex verdediger. "Ik kon niet bij mijn vriendin en pasgeboren dochtertje zijn. Dat is heel moeilijk als je uit een ander land komt. Maar nu ben ik weer heel gelukkig en heb ik veel nieuwe energie."

Nieuwe start

Volgens Álvarez moet volgend seizoen een beter seizoen worden. Hij wil het verleden achter zich laten. "Ik wil een nieuwe start. Ik weet dat ik veel meer kan laten zien. De mensen geven wat ze van mij verwachten, dat is mijn doel. Het eerste jaar is altijd lastig voor nieuwe spelers. Het is een jaar van aanpassen. Komend seizoen is er geen excuus, dan moet alles goed gaan. Ik wil ontzettend graag winnen en hoop dat op het veld te laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat het een heel goed seizoen voor me kan worden."