Geslaagden Alkmaarse school halen diploma op door speciale drive-through

De zaterdag stond bij het Jan Arentsz College aan de Mandenmakerstraat in Alkmaar in het teken van het uitreiken van de diploma's. Normaal gesproken wordt dat met een eindfeest gevierd, maar dat kan nu niet door de coronamaatregelen. Daarom werd er een speciale drive-through gehouden.

Voor veel leerlingen is de afgelopen periode bijzonder geweest: geen examens en toch een diploma. Omdat door de maatregelen ook het gebruikelijke feest geen doorgang kon vinden, verzinnen veel scholen iets bijzonders voor de geslaagden. Zo ook het Jan Arentsz waar een 'intelligente diploma drive-through' was georganiseerd.

"We hadden het idee om de uitreiking aan te kleden met allerlei stations die we dan linken aan school waar ze toch heel wat jaartjes hebben gezeten. Je voorruit wordt schoongemaakt, zodat je helder zicht kunt houden op de toekomst en er kan nog even wat kennis bijgetankt worden bij het tankstation", vertelt een enthousiaste Willard Mans aan mediapartner Alkmaar Centraal.



De reacties van de geslaagden zijn positief: "Ik vind het wel leuk, ze hebben er heel wat werk van gemaakt."