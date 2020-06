Op één wiel door de straten van Haarlem: "Fietsen is voor ons een soort levensstijl"

HAARLEM - Voor "One-Wheel-Nick" is fietsen een deel van zijn leven. Nick de Graaf begon vier jaar geleden met de eerste kunsten op zijn fiets. Nu, een paar fietsen en schaafwonden later, hebben veel vrienden zich bij hem aangesloten en oefenen ze wekelijks.

Ze zijn inmiddels beroemd – en berucht – in het centrum van Haarlem. Vaak komen de jongens samen bij 'de Raeks', omdat daar de weg "zo chill en glad is". Op hun route richting deze fijne plek rijden ze altijd door het centrum van Haarlem en hoe kan je dat beter doen dan op één wiel?

"We rijden op één wiel door de Haarlemse straatjes", vertelt Nick. "Natuurlijk kijken we goed uit en de meeste mensen vinden het dan ook geen probleem. Zelfs de handhavers maken er bijna nooit een probleem van. Als het maar niet gevaarlijk is, vinden ze het leuk om te zien. Want weet je: we blijven op de straat, maar zijn ook van de straat. Als je begrijpt wat ik bedoel."