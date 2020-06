Havenpersoneel Tata Steel staakt, boot naar Camden vertrekt niet

Door de staking wordt een schip dat zogeheten gekantelde blikrollen moet leveren aan het Britse Camden nu niet beladen. Vanuit Camden zou het schip daarna verder varen naar de Verenigde Staten. Het schip ligt al sinds vrijdag in de haven van Tata Steel in IJmuiden.

Ook de komende week staan weer acties door vakbonden gepland om het logistieke, maar ook het vloeibare proces te verstoren. Voor dinsdag staat een gesprek gepland tussen de bonden en de directie van TSN, maar omdat concrete toezeggingen nog uitblijven gaan de acties gewoon door en zullen de komende weer worden verscherpt.



Inmiddels is dit de derde week met stakingen. Meer dan twintig ploegen en afdelingen hebben al hun werk neergelegd. De werknemers maken zich zorgen over hun banen, nadat het Indiase moederbedrijf een grote reorganisatie aankondigde in Europa.