Hoofddorpse vrouw (52) meerdere keren gestoken in eigen woning

De vrouw werd vlak voor middernacht, met meerdere steekwonden, gevonden in haar woning. De Hoofddorpse is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er nu aan toe is, is niet bekend.

Een man, die op hetzelfde adres als de vrouw woont, is aangehouden. Nadat de vrouw nar het ziekenhuis is gebracht, liep de man voor het politiebureau in Hoofddorp.

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en de verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.