Oud-Texelaar Bob Dros maakt encyclopedie van vliegtuigplaatjes: "Meer dan 8.000 afbeeldingen"

AMSTERDAM - Al 46 jaar is Bob Dros drummer van de succesvolle bluesband Barrelhouse. Maar naast muziek heeft de oud-Texelaar die in de Amsterdamse Bijlmer woont nog een andere passie: vliegtuigen. Van kinds af aan spaart hij al vliegtuigplaatjes, die je net als voetbalplaatjes gratis kreeg bij allerlei artikelen. Zijn kennis en verzamelwoede komen nu samen in een lijvige encyclopedie met meer dan 8.000 afbeeldingen.

Bob Dros komt de tuin van zijn huis in Amsterdam-Zuidoost in lopen. In zijn handen de loodzware encyclopedie. "Ik heb hem laatst gewogen en hij blijkt bijna vier kilo te wegen", zegt Bob. "Het idee van de encyclopedie speelde al een jaar of twintig en ik ben blij dat het er nu eindelijk van gekomen is." In de encyclopedie staan meer dan 8.000 afbeeldingen van vliegtuigplaatjes. Over de hele wereld kreeg je ze gratis bij zeep, margarine en sigaretten. "Mijn vader rookte speciaal voor mij Craydon-sigaretten, omdat je daar van die mooie plaatjes bij kreeg. Hij vond eigenlijk een ander merk veel lekkerder. Als hij dan een pakje had gekocht, was het altijd spannend wat voor plaatje er uit zou komen. Magisch was dat!" Tekst gaat door onder foto

Bob groeide op in Den Hoorn op Texel. Zijn vader en moeder hadden daar een bakkerszaak. De liefde voor vliegtuigen is op Texel ontstaan. "In 1953 werd het vliegveld de Vlijt op Texel feestelijk heropend. Ik ging er met mijn vader naartoe en zag al die verschillende vliegtuigjes daar, prachtig." Op Texel ligt ook de oorsprong voor Bobs tweede grote passie: de muziek. Op foto's zie je de kleine Bob al met een trommeltje lopen. Ook ging hij als puber naar de drumband. Maar het begon pas echt toen hij Willem Beerling leerde kennen. Willem speelde piano en Bob speelde drums op een houten stoel. Samen maakten ze een soort oer-rock 'n roll. Texelse beat Niet lang daarna zouden Bob en Willem samen met twee andere jongens Texel eerste echte beatband the Typhoons oprichten. "We maakten Texelse beat, kalme beat noemden we het. Het was erg op de Beatles gerichte muziek. Samenzang was ons sterke punt", vertelt Bob. Op het eiland zouden ze er in de jaren 60 furore mee maken. Ze werden de huisband van beatboerderij Sarrasani.

Eind jaren 60 verhuisde Bob naar Amsterdam. Daar zou hij een serieuze carriere als drummer opbouwen. "Ik ging weg van Texel vanwege de soul. Ik wilde soulmuziek maken. Dat heb ik ook gedaan. Maar al snel kwam toen ook Barrelhouse." Met de bluesband Barrelhouse van zangeres Tineke Schoemaker treedt hij nu al bijna 50 jaar op. De band kreeg een paar jaar geleden een Edison voor het album Almost There. Tussendoor speelde Bob nog een antaal jaren met de rock 'n rollband de Gigantjes van zangeres Mieke Stemerdink. "Dat was meer amusement. Kinderen vonden het ook heel leuk. Kwam ook door de performance van Mieke. Barrelhouse was veel serieuzer en diepgaander." Bob is geen drummer van de ellenlange solo's of technische hoogstandjes. "Ik heb een dienende rol in de band. Ik geef de groove aan de muziek." Tekst gaat door onder foto

Bob woont nu al weer 20 jaar in Amsterdam-Zuidoost, samen met zijn vrouw Nina. De kinderen zijn de deur uit. Nina komt ook van Texel. "Ik leerde Bob kennen in de jaren 60 via de Typhoons. Ik was een fan. Ik ben echt het meisje van de drummer van de band," lacht Nina. Zij is jarenlang maatschappelijk werker in Amsterdam geweest en nu met pensioen. "Heerlijk vind ik het. Lekker tuinieren en boeken lezen." Van pensioen wil Bob, die inmiddels 74 jaar is, nog niks weten. Vanwege de corona liggen de optredens met Barrelhouse wel stil, maar nu is Bob druk met alle publiciteit rond de encyclopedie van de vliegtuigplaatjes. Stilzitten is ook niks voor een drummer. Bekijk hier de reportage die NH Nieuws over Bob maakte: