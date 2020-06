Begraafplaats Zorgvlied snakt naar adem, gemeente stelt acht ton beschikbaar

In november bestaat Zorgvlied 150 jaar. "Dat is een prachtig jubileum, maar we willen het ook de komende 150 jaar erg mooi onderhodsuden", vertelt wethouder Marijn van Ballegooien van de gemeente Amstelveen, die onder andere Zorvlied in zijn portefeuille heeft.

In Nederland zijn steeds minder mensen die begraven willen worden, ook zou het dure imago van Zorgvlied in de weg kunnen zitten. Het geld zal volgens Van Ballegooien voornamelijk gebruikt worden voor het onderhoud van het groen, daarnaast zal er ook geïnvesteerd worden in goed beeld en geluid bij begravenissen. Van Ballegooien vertelt ook dat de energiekosten van het crematorium zijn gestegen, ook daar kan het geld voor worden ingezet.

Rondleidingen op Zorgvlied

Volgens Marcel Bergen is de investering van de gemeente niet meer dan logisch en wijst op de monumentale aspecten die volgens hem niet verloren mogen gaan. Marcel geeft, samen met zijn vrouw, rondleidingen op Zorgvlied en weet daarom precies welke beroemdheden waar liggen: "Aan dit pleintje liggen bijvoorbeeld Louis Bouwmeester, Seth Gaaikema en Ramses Shaffy."

Om weer financieel gezond te worden is onlangs een reorganisatie geweest en zijn de tarieven op de begraafplaats verhoogd. De gemeente Amstelveen stemt binnenkort over een definitief plan om Zorgvlied uit de brand te helpen.