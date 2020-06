Kinderen gehuldigd als erfgoeddragers van verhalen uit Tweede Wereldoorlog

BERGEN - Zeventien kinderen uit Bergen, Langedijk en Alkmaar zijn gehuldigd tot erfgoeddrager van verhalen over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen hebben allen beloofd dat zij het verhaal dat zij gehoord hebben van een oudere, zullen doorvertellen. Het erfgoeddragersschap vloeit voor uit het project 'Oorlog In mijn Buurt'.

De huldigingsceremonie vond plaats op het terrein van het Bergense Ecodorp, het voormalige vliegveld ten tijde van Tweede Wereldoorlog. De kinderen spraken plechtig hun belofte uit en ontvingen een special medaille.

"Deze kinderen zullen de persoonlijke verhalen doorvertellen aan de nieuwe generatie zodat deze verhalen niet verloren zullen gaan". aldus de organisatie. Alle kinderen werden door de generatie in contact gebracht met ouderen die in de oorlog ongeveer dezelfde leeftijd hadden als de kinderen nu. In totaal zijn er deze week 55 medailes uitgereikt.

Een van de nieuwe erfgoeddragers is Nikki uit Bergen. Vorig jaar sprak NH Nieuws met haar en haar dorpsgenoot Jaap Bijlsma toen zij elkaar ontmoeten vanwege Oorlog In mijn Buurt: