Aardappelberg slinkt klein beetje door straatverkoop in steden

Met tassen en kratten staan de Haarlemmers in de rij bij de aardappelberg op het Tennispad in Schalkwijk. Drie weken geleden startte Slow Food Youth Netwerk Nederland (SFYN) het initiatief in Amsterdam. Toen werd in een mum van tijd 20 duizend kilo frietaardappelen van boer Paul gekocht. Dit weekend zijn in twaalf steden aardappelbergen gestort.

"Ik dacht eerst dat het echt een grap was", vertelt boer Paul over het plan van SFYN om op deze manier hem te helpen van de enorme voorraad frietaardappelen in zijn schuur af te komen. Via de app 'Too Good To Go' waar al bijna 4 duizend ondernemers de voedselverspilling proberen te stoppen, kon er een ticket van 4,50 euro worden gekocht om een tas vol met aardappelen te kunnen opscheppen. Zo deed ook de studente die met haar ouders een paar tassen meeneemt. "Ik werk zelf ook in een restaurant en als ik zie hoeveel eten er wordt weggegooid... auw!"

De motivaties om op deze manier voedsel te kopen varieert. "Omdat er heel veel mensen zijn die niks te eten hebben en dat we als welvarend land heel veel eten weggooien", verklaart de één. "Schandalig dat de boeren die aardappels niet kunnen verkopen", vindt de ander.

Druppel op de gloeiende plaat

De aardappelberg in Haarlem slinkt onder toeziend oog van Kevin Corcoran gestaag. Hij heeft het initiatief hier opgezet en is blij dat er animo is, ondanks dat het maar een druppel op de gloeiende plaat is. Want de schuur van boer Paul is nog lang niet leeg. "Elk beetje dat gered kan worden en waar de boer een goede prijs voor kan krijgen, is beter dan niks", stelt Kevin.

Ondertussen vertelt boer Paul aan de veelvuldig toegestroomde kinderen dat je met één van zijn grote aardappelen een heel bakje patat kan maken. Hij hoopt dat de verkoop van zijn piepers nog een beetje aantrekt, nu de horeca weer open is en er toch weer evenementen mogen worden georganiseerd. Maar veel van zijn aardappelen worden toch veevoer. Want hij realiseert zich dat de Nederlanders nooit meer pure aardappeleters worden. "Er wordt natuurlijk niet meer zoveel aardappels gegeten als vroeger, ik zelf ook geeneens!", lacht hij.