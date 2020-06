Boten en heli in actie: 'vermiste' personen begrijpen niet dat ze gezocht worden

TEXEL - De KNRM is vrijdagavond in actie gekomen nadat er een melding kwam van twee vermiste personen. Een grote zoekactie met boten, politie en een helicopter werd op touw gezet om de vermiste moeder en dochter te vinden. Toen het duo even later wandelend op het strand werd gevonden, bleek dat ze niets hadden meegekregen of begrepen van de zoektocht.

KNRM Texel

De KNRM laat op Facebook in een bericht weten wat er allemaal aan de hand was. "We gingen op een melding af omdat er een vermiste zwemmer zou zijn. Na contact met de Kustwacht zou het om een moeder een dochter gaan. De Kustwacht riep direct de SAR-helikopter op om mee te helpen bij de zoektocht. Ondertussen gingen ook twee reddingsboten het water op en werd de politie opgeroepen." Het duo zou bij paal 26 in het water gegaan zijn, nadat ze de kleding bij een strandpaal hadden achtergelaten. Op het strand en de zee wordt overal gezocht. Na een tijdje worden inderdaad de kleding en persoonlijke spullen gevonden. Ook worden de vermiste moeder en dochter gezien die aan de wandel zijn langs de kustlijn.

Quote "Het dringt niet tot de mensen door dat alle drukte op het water en de heli in de lucht voor hen bedoeld zijn" KNRM over de zoektocht