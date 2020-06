Davy Klaasen scoort en ontsnapt voorlopig aan degradatie met Werder Bremen

BREMEN - Er was heel wat voor nodig, maar Davy Klaassen kan voorlopig nog even ademhalen. De middenvelder uit Hilversum overrompelde op de laatste speeldag in de Bundesliga met Werder Bremen tegenstander FC Köln en won met liefst 6-1. Hij zorgde zelf voor het vierde doelpunt. Aangezien directe concurrent Fortuna Düsseldorf verloor is directe degradatie afgewend.

Klaassen is dit seizoen aanvoerder van Werder Bremen. De ploeg stond lang op een degradatieplek, maar toen het écht moest werd er dus met grote cijfers gewonnen. Yuya Osako, Milot Rashica en Niclas Füllkrug zorgden voor de eerste drie treffers. Klaassen zelf scoorde ook, tien minuten na rust. Hij was alert toen een bal op de paal terecht kwam en schoof binnen. Het was zijn zevende competitiedoelpunt dit seizoen. Nadat Osako de 5-0 maakte deed Dominic Drexler wat terug. Het slotakkoord was voor Joshua Sargent: 6-1.

"De trainer zei vooraf dat we nog in leven waren en dat we nog kans hadden", aldus Klaassen na afloop. "We scoorden snel achter elkaar en speelden de wedstrijd daarna goed uit. In de rust zag ik dat Düsseldorf in Berlijn met 1-0 achter stond. Alles ging vandaag goed voor ons."

Play-off Aangezien Fortuna Düsseldorf onderuit ging tegen FC Union Berlin (3-0) is Werder Bremen niet direct gedegradeerd. Klaassen en consorten - waaronder oude bekende Niklas Moisander - wacht nu een rechtstreekse play-off tegen de nummer drie van de Tweede Bundesliga. Zondag is duidelijk of dat FC Heidenheim of Hamburger SV is. Klaassen: "We zijn er nog niet, we hebben nog twee finales te gaan. Beide teams beginnen dan weer op nul. Misschien spelen we wel een derby tegen Hamburger SV, dat zou wel leuk zijn." In oktober vorig jaar bezocht NH Sport Klaassen nog. Bekijk hieronder de reportage.

