Reddingsbrigade in nieuw jasje: auto's en reddingspost vervangen

SCHOORL - De reddingsbrigades van Schoorl, Egmond en Bergen beschikken dit strandseizoen over gloednieuwe spullen: de oude auto's zijn vervangen en in Schoorl is ook het onderkomen vervangen. Komende woensdag worden de wagens officieel overgedragen aan de redders, en kunnen zij zonder zorgen hun werk doen.

De drie 'Beachcruisers' van de reddingsbrigade waren aan preventieve vervanging toe en inmiddels rijden de fonkelnieuwe exemplaren over het strand en door de duinen van de kustplaatsen. Net als de voorgaande 4x4's zijn ook dit weer Totoya Landcruisers. Niet verwonderlijk, want de vorige bevielen goed en ze voldoen aan het eisenpakket van de Reddingsbrigade. "We trekken de boten er mee naar de waterlijn, rijden patrouille op het strand en in de duinen of trekken er ander materieel mee het strand op", vertelt Sem van Drunen van de Schoorlse reddingsbrigade aan mediapartner Duinstreek Centraal. Tekst gaat verder onder de video

Duinstreek Centraal

"We hebben hier de dikste duinenrij van Nederland en het bestrijkt heel wat hectare. Dus een betrouwbare auto met een goede 4x4 capaciteit is onmisbaar. En er moet een brancard in passen, dan vallen er al veel auto's af." Naast de nieuwe voertuigen beschikt Schoorl tegenwoordig ook over een nieuwe reddingspost, waarvandaan het werkgebied bediend word. Komende woensdag worden de voertuigen en de nieuwe post officieel overgedragen aan de Schoorlse brigade.